يوم جميل جدا ولكنك ما تزال كسولا وحركتك بطيئة، تخرج النقود من يدك بكثرة وذلك لوجود واجبات وديون سابقة عليك سدادها، الأوضاع العائلية في فترة ما بعد الظهر قد تلقى توترا فجائيا نتيجة حدث طارئ، أما الأوضاع العاطفية فهي جيدة في المساء، إذا أردت التقرب من حبيبك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10