من المراتب الدنيا إلى المراتب المرتفعة، فما تزال تحقق النجاح يوماً بعد يوم وتلاقي الإعجاب في عيون المحيطين بك، وبالأخص رؤساؤك بالعمل وأيضاً من من تحب، لكن احذر من الغرور الذي قد يجعلك تشعر بالكسل في فترة الظهيرة. الأمور ممتازة جداً ومواتية لأخذ القرارات المهمة وبخاصة لمواليد 2 إلى 11 تشرين الثاني.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10