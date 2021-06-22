رفع جلسة “قضية الفتنة” للأحد القادم

طلال غنيمات

عمان- انتهت ظهر اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية من محاكمة قضية الفتنة أمام محكمة أمن الدولة، والمتهم فيها باسم عوض الله والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين.

ورفعت المحكمة الجلسة إلى يوم الأحد القادم لإتاحة تقديم البيانات الدفاعية لوكلاء الدفاع عن المتهمين، فيما تم الاستماع إلى الشاهد الأخير من شهود النيابة.

وكانت المحكمة تلت في الجلسة الأولى أمس، لائحة الاتهام بحق المتهمين في الجلسة التي كانت سرية ولم يسمح للصحفيين تغطيتها، ولدى سؤالهما عن التهم المسندة إليهما أفادا بأنهما “غير مذنبين”، ثم استمعت المحكمة لشهادة 5 من شهود النيابة العامة.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين).

وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.