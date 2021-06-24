مركز شباب مليح يستضيف برنامج تطوير المساحات والممارسات

مادبا – استضاف مركز شباب مليح النموذجي برنامج تطوير المساحات والممارسات المعززة لحماية السوريين والأردنيين في المجتمعات المستضيفة، بمشاركة رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية، ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات العاملين مع الشباب على فهم وتخطيط وتقليل التوتر، وضمان حصول اللاجئين والسكان المستضيفين على حقوقهم وان يكونوا آمنين ومعتمدين على أنفسهم.

البرنامج ينفذ بالشراكة بين وزارة الشباب وهيئة أجيال السلام وبدعم من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية، واستمر لمدة أربعة أيام وشهد تفاعلا كبيرا بين المشاركين.