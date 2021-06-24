كان الله بعونك يا مولود السرطان على هكذا يوم، فالأمور ستعاكسك طوال اليوم، كما أن الضغوطات الصحية لن تتركك منذ الصباح، فحاول أن تعتني بصحتك أكثر، وخاصة على أماكن ضعفك كالمعدة والظهر، المساء قد تتركه للراحة، لأنك لست بمزاج يسمح لك بالخروج، وبالأخص مواليد 25 حزيران إلى 3 تموز.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10