يوم جميل جدا يا صديقي الثور فاستغله في الترفيه عن نفسك مع أصدقائك وعائلتك، في فترة ما بعد الظهر قد تكون مشغولا بأكثر من أمر في آن واحد، مما يجعلك سعيدا لأن الملل بعيد عنك. في فترة المساء أخبار جيدة تنتظرك على المسارين العاطفي والشخصي، وخاصة إذا كنت من مواليد 24 إلى 30 نيسان.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10