لا تعرف ماذا تفعل ومزاجك منذ الصباح ليس في محله، وذلك بسبب مشاجرة ضمن نطاق العائلة أو بسبب صحتك وتعب جسمك. التردد سيكون من نصيبك اليوم، كما أنك ستقوم بإلغاء أكثر من موعد لإحساسك بعدم جاهزيتك لفعل أي شيء أو إعطاء قرار به، أكثر المواليد المزاجيين لهذا اليوم هم مواليد 1 إلى 10 تشرين الأول.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10