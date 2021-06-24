لا أنصح أحدا بالتكلم معك يا مولود الدلو فأنت في مزاجية لا تقبل المزاح، عصبيتك وهجومك لأي كلمة أو فعل يوجه إليك محتملة، وخاصة في فترة الظهيرة التي تعد الأصعب بالنسبة إليك، الأمور لن تتحسن في فترة المساء، بل ستبقى الكآبة مسيطرة عليك، فأنصحك بعدم رؤية من تحب أو أصدقائك، كي لا تحدث أي مشاجرة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10