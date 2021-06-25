عندما تصحو من النوم تشعر أنك انتهيت من معركة، فجسمك تعب، وهذا من درجة ما ضغطت به على نفسك يوم أمس، دع التفكير جانبا ولا تأخذ أي كلمة موجهة إليك على محمل الجد، فأنت حساس جدا وهذا لن ينفعك. أصدقاؤك يحاولون الترفيه عنك في المساء فأعطهم الفرصة فقد يحسنون مزاجك التعب.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:6 من 10