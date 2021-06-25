من الأفضل ألا تبقى نائما ولا تقوم بأي فعل، لأن كل ما تفعله يقلب ضدك ويزيد الوضع سوءا، ابق مرتاحا، لأن التعب ما يزال يسيطر عليك من ضغوطات الأسبوع الماضي، كما أن مزاجك ليس جيدا للتكلم مع أي أحد، قد ترافقك المشاكل والمسؤوليات في فترة ما بعد الظهر. في فترة المساء قد تفضل البقاء في البيت، فلا نية لك لمجاملة أحدهم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10