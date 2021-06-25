الجدي

منذ ساعتين

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تزداد قوة يا جدي في هذا اليوم فطاقتك يلزمها تفريغ، لذلك لا تستطيع الجلوس في مكان واحد لمدة طويلة، العمل قد يكون من اهتماماتك لهذا اليوم فتنسى بعض المواعيد الأخرى العائلية أو العاطفية مما يثير لك بعض الانتقادات. في المساء قد يحدث سوء تفاهم مع أحد أفراد عائلتك، لكنه ينتهي على ما يرام.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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