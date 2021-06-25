استرخ يا عزيزي الدلو، ولا داعي أن تشد على أعصابك وتحمل نفسك أكثر من طاقتك، خذ الأمور بروية ولا داعي لفعل أي شيء أو إصدار أي قرار، لأنه لن يكون في صالحك. في فترة ما بعد الظهر أو المساء قد يحدث أمامك أمرا لن يعجبك بتاتا وتضطر إلى مغادرة المكان الذي أنت موجود فيه دون رجعة، وبخاصة مواليد 2 إلى 11 شباط.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10