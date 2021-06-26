الحمل

منذ ساعتين

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يوم يحمل مشاعر مختلفة بالنسبة إليك، فالصباح يحمل بعض التأخير والتشاؤم لكن سرعان ما يذهب كل هذا بحلول الظهيرة التي تعدك بتغيير برامجك إلى الأفضل، قضاء المساء خارج المنزل أفضل من البقاء داخله لتنافر بينك وبين أحد أفراد عائلتك، وخاصة إذا كنت من مواليد 3 إلى 12 نيسان.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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