أنت قوي جدا ومسيطر يا مولود الثور، وقد يتأفف منك من هم تحت رئاستك وخاصة مواليد 2 إلى 11 أيار، أما بالنسبة إلى باقي المواليد فيمرون بيوم جيد يحمل الكثير من التقدم، لكن عليهم بعدم قيادة السيارة بسرعة وتهور في ساعات المساء فقد ينجم شيء لا تحبونه بتاتا. الأمور العاطفية لا تزال سيئة منذ ليلة الأمس، فحاول عدم القيام بأي مبادرة تجاه الحبيب.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10