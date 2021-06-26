وضعك أسوأ من مولود برجي الحوت والعقرب، فأنت تمضي اليوم في العمل بين الملفات وشاشة الكمبيوتر، لا تدع الكآبة والملل يدخلان إلى حياتك هذا اليوم، والابتعاد عن القرارات شيء ضروري أيضا، لأنها لن تكون لصالحك. في المساء قد تتوعك صحتك، فحاول إراحة نفسك والاعتناء بها، وبالأخص مواليد 2 إلى 12 آب الأكثر تعبا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10