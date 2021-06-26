من الأفضل أن تبقى نائما، لأن النهوض قد يغير مزاجك، تشعر بالملل والكآبة من هذا اليوم الكئيب الذي تكثر به الأحداث السيئة والمشاكل كما ويخلو من المتعة بنظرك، ترفض الكلام لعدم وجود الرغبة لديك بمحاكاة أي إنسان، عليك بالتنفيس عن غضبك في المساء ولا تبقى كابتا على مشاعرك فقد يؤدي ذلك إلى حدوث توعك لديك وخاصة في معدتك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10