تبدأ نهارك بداية هادئة جدا حتى فترة الظهيرة لأنك كسول ولا تريد القيام بعملك، في فترة ما بعد الظهر تضغط الأعمال بجنون عليك مما يجعلك عصبيا بعض الشيء، تبذر الكثير من الأموال وخاصة في فترة المساء، لكن الوضع جيد لقضاء أمسية هادئة مع من تحب وخاصة إذا كنت من مواليد 2 إلى 9 كانون الثاني.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10