يوم لطيف جدا ومناسب لإنهاء أعمال متراكمة ولوضع النقاط على الحروف وبالأخص لسوء تفاهم قد حدث سابقا في العمل، تبدأ نهارك باكرا، فلديك الكثير من المشاريع واللقاءات الناجحة، عليك الاستمتاع بهذا اليوم الجميل، وخاصة لمواليد 5 إلى 11 تشرين الأول فهم الأكثر حظا، لكن احذر من عصبيتك المفرطة في المساء.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10