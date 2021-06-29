وضعك سيء اليوم ولا شيء يمشي كما ترغب، فاليوم لا يختلف كثيرا، بالعكس فالأمور قد تزداد سوءا وخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد أسوأ فترة لغضبك وعصبيتك، ستتخذ قرارات مفاجئة ولن تحتمل أي كلمة توجه لك، لا أنصحك بالخروج مساء فالمنزل أفضل لك. الأكثر توترا مواليد 6 إلى 13 نيسان.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10