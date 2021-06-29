لن تترك أحدا من شرك يا مولود الجوزاء، فأنت تصطدم مع أي شخص يقف أمامك وكلامك يخرج كالمدفع من فمك، وخاصة في فترتي الصباح والظهيرة فهما الأصعب خلال هذا النهار، حافظ على هدوئك ولا داعي للتهور في أي عمل تقوم به. في فترة المساء عليك الإعتناء أكثر بصحتك، وخاصة إذا كنت من مواليد 10 إلى 19 حزيران.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:6 من 10