السرطان

منذ 3 ساعات

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لك طلة مميزة هذا اليوم والكل يحلف بحياتك، فأنت تواجه الأمور بكل شجاعة ولا تهرب من أي مشكلة، يوم جيد لتصفية الأمور وإصدار القرارات، فكل هذه الأمور ستكون لصالحك وتدعمك، حاول أن تكون أكثر تفاهما مع من تحب وأن تعطيه اهتمامك ولا تجعل العمل يسرقك منه، مواليد 2 إلى 14 تموز هم الأكثر قوة هذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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