الصحة أهم ما تهتم به هذا اليوم يا مولود العذراء، فلا داعي لإهمالها، وخاصة أنك تتعرض لضغوط في العمل سواء على المستوى الجسدي أو النفسي، الظهيرة والمساء هما أكثر فترات هذا اليوم ضغطا، فحاول أن تلزم البيت في هذه الأوقات، لأن أي عمل قد تقوم به لن يكون بصالحك، مواليد 2 إلى 11 أيلول هم الأكثر توترا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10