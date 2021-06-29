عليك باستغلال هذا اليوم كاملا، وفي كل المجالات لأن الحظ يقف إلى جانبك، والأمور تسير بمصلحتك، الفلك يدعمك يا مولود العقرب كيوم أمس، لكن عليك ألا تترك عصبيتك تغير لك مزاجك الرائع في المساء لسوء تفاهم قد ينشب بينك وبين أحد أفراد عائلتك، مواليد 2 إلى 11 تشرين الثاني هم الأكثر حظا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10