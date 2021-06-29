الجدي

منذ 3 ساعات

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تمهل قليلا اليوم، وخاصة في فترة الصباح التي تعد أكثر أوقات اليوم صخبا، كثير من الأمور ستحدث، مما يجعلك لا تعرف ما تفعل، لكن بالمحصلة الحظ يدعمك في العمل، قد يحصل نقاش بينك وبين مديرك في العمل عند الظهيرة، لكن النهاية تصب بصالحك، المساء به كثير من البرامج مما يحيرك فيما تلبي منها.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10

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