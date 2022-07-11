103 آلاف مشارك بأردننا جنة منذ بداية العام

شهدت منطقة وادي رم ومناطق عجلون، إقبالا سياحيا عبر برنامج “أردننا جنة” أكثر من غيرها من المناطق، بحسب ما قال مساعد المدير العام لهيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج أردننا جنة يزن الخضير، اليوم الاثنين.

وأضاف الخضير لقناة “المملكة”، أن عدد المشاركين في البرنامج، بلغ 103 آلاف مشترك منذ بداية العام الحالي.

وأوضح، أن رحلات البرنامج توقفت أول أيام عيد الأضحى، لكن تم استئنافها ثاني وثالث أيام العيد.

وأشار إلى أن الإقبال خلال أيام العيد جيد، لافتا إلى أن أسعار الرحلات رمزية، لتنشيط الرحلات السياحية الداخلية.