مزاجيتك غير معقولة يا مولود الحمل فأنت كل ساعة بعقل، الأمور اليوم مختلطة عليك والتغييرات في المواعيد والبرامج سيكون لها حصة الأسد، وخاصة فترة ما بعد الظهر، حاستك السادسة ستكون فعالة وخاصة أنك ستشعر بالشيء قبل حدوثه، المساء جيد، لكن احذر من سوء تفاهم بينك وبين من تحب. نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10