يوم عاطفي يا مولود الجوزاء فأنت لديك الكثير من المشاعر المخبأة تريد التعبير عنها، وخاصة أنك مرتاح نفسيا، لكن انتبه أن تلهيك عواطفك عن عملك في فترة الظهيرة فتخطئ، يوم هادئ نسبيا يصحبه بعض الحركة في فترة المساء، لكنه ممل قليلا وخاصة لمواليد 1 إلى 10 حزيران.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10