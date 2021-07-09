السرطان

منذ 5 ساعات

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أوضاعك تتحسن أفضل فأفضل اليوم، تنهض باكرا لتسوية بعض أمورك العالقة، قوة شخصيتك تسيطر على العائلة من حولك وقراراتك وآرائك تلقى آذانا صاغية لديهم، تتلقى دعوة للخروج للعشاء تسعد بها، لكن احذر من الإفراط في ثقتك فقد تتحول إلى تكبر، وخاصة لمواليد 2 إلى 11 تموز فهم الأكثر قوة.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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