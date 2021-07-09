وضعك يزداد صعوبة عن الأمس، فمزاجك سيء جدا، والأوضاع لا تسير كما ترغب، عائلتك هي أكثر المتضررين من عصبيتك ومزاجيتك، التي تكون في أوجها عند الظهيرة، قد تخف حدة أعصابك في المساء، لكن عليك بالحفاظ على صحتك وعدم التنويع الكثير بالأكل، وبالأخص مواليد 2 إلى 12 آب.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10