كفاك تهورا يا مولود العقرب، وكن أكثر هدوءا عند معالجتك لأمر شخصي أو عاطفي قد يواجهك في الظهيرة وما بعدها، لأنك ستكون الخاسر الوحيد. في فترة ما بعد الظهر قد تكون لديك بعض الأخبار الجيدة، ولكن في المساء عليك الحذر من عدوانيتك التي قد تجعلك تخسر أحد المقربين لك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10