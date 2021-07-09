الميزان

منذ 5 ساعات

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اليوم أنت فعال في كل ما تفعله وما تقوله، قراراتك اليوم ستكون لها ترددات كثيرة وصدى في الأيام المقبلة، لكن عليك التفكير جيدا قبل أن تعطي قراراتك، بعض الضغوطات والمشاكل العملية قد تستقبلك في فترة ما بعد الظهر. المساء سيشهد أهم الأحداث، وخاصة من الناحية العاطفية، لكنها قد لا تكون لصالحك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:7 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:7 من 10

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