القوس

منذ 5 ساعات

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تثبت قدراتك اليوم في العمل، تصحو باكرا لتنفيذ أعمالك، وتكون مثابرا مما يجعلك تحصد ثقة رؤسائك في العمل، لكنك قد تتأخر في العودة إلى منزلك، المساء جيد لكن احذر أن تصاب بالملل للهدوء المسيطر حولك، واقبل دعوة أحد أصدقائك للخروج. مواليد 3 إلى 11 كانون الأول هم الأكثر حركة ونشاطا.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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