لو لم يكن لديك عمل لقلت لك أن تبقى نائما، من الأفضل ألا تقوم بأي شيء، لأن كل ما تفعله سيتحول ضدك، احذر من المناقشات الساخنة بينك وبين أفراد عائلتك أو مع زملائك في العمل في فترة ما بعد الظهر، وكن أكثر هدوءا وحكمة أثناء تعاملك مع من تحب، الصحة أيضا مهمة هذا اليوم فالراحة جيدة لك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10