عليك تجريب حظك يا مولود الحوت، فالفلك يدعمك اليوم فمنذ الصباح تصحو باكرا وحركتك ستكون كثيرة، كن أكثر هدوءا في فترة الظهيرة عند نقاشك مع من تحب ولا تدع العصبية تسيطر عليك، المساء له أجواء خاصة وهادئة مع الأصدقاء، انتبه في قيادتك لسيارتك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10