تسير معك الأمور وأفضل مما كنت تتصور، وأهمها الصعيد المالي الذي يتلقى دعماً من الفلك ويؤثر على وضعك إلى الأفضل. العمل قد يكون هادئا لديك اليوم، لكن الضغط قد يقابلك في فترة ما بعد الظهر. المساء جيد للجلسات العاطفية وتقريب العلاقة بينك وبين من تحب، وخاصة مواليد 13 إلى 22 تموز.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10