الحظ يلعب في صفك يا مولود الحمل، لكن الأوضاع الفلكية لديك غير مستقرة، لذلك عليك التفكير قبل إجابتك، فلديك قرارات مهمة تصدرها وتؤثر عليك مستقبلا. قد تستلم مبلغ من المال في فترة ما بعد الظهر، لكن لا تدع العصبية تفرق بينك وبين من تحب في فترة المساء، ولا تجعل أي شخص يتدخل فيما بينكما.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10