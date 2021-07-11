كن حذراً اليوم في تصرفاتك ولا تكن أهوجاً، فالأحداث التي تجري حولك لا تدعمك وتجعلك عصبيا ومتهورا في تصرفاتك. إحساسك بالمزاجية قد يزيد في فترة ما بعد الظهر للأمور المبعثرة في محيطك، الصحة مهمة أيضاً في المساء، فحاول أن ترتاح مواليد 12 إلى 20 أيار هم الأكثر مزاجية وغرابة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10