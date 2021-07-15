يوم مليء بالمفاجآت لك، تبدأ نهارك بابتسامة، لكنها ابتسامة استهزاء لما يدور من حولك، قد تضطر إلى إغلاق أذنيك اليوم عن الكلام الموجه إليك لأنه لا يسرك. حاول أن تبتعد عن العصبية وفكر بهدوء قبل الإجابة على أفراد عائلتك، وخاصة لمن كان من مواليد 1 إلى 9 تموز فهم الأكثر توترا لهذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10