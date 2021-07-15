الحمدالله أن اليوم عطلة يا صديقي، لأن مزاجك لا يتحمل العمل وضغطه، يوم أشبه بالعاصفة، فحاول أن تبقى هادئا ولا تحاول أن تناقش عائلتك، لأنك قد تجلب وجع الرأس لنفسك. فترة ما بعد الظهر قد تشعر بالتعب، لذا عليك إراحة نفسك وقد تضطر إلى تأجيل موعد لك في المساء، ورفض أي دعوة للخروج.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:0 من 10 العاطفة:0 من 10 الصحة:0 من 10