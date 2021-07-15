الثور

منذ ساعتين

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من الجميل أن تستمتع بوقتك يا صديقي الثور، لأن مزاجك مرتاح. قد تكون أكثر الفترات الصاخبة هي فترة ما بعد الظهر لما قد تقوم بها من أعمال. أما فترة المساء فمن الأفضل أن تخرج مع أصدقائك أو أن تلبي الدعوة للخروج والأفضل أيضا ألا ترى من تحب، لأن سوء تفاهم قد يحدث بينكما، وبالأخص لمواليد 1 إلى 11 أيار.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10

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