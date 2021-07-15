العذراء

منذ ساعتين

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ليس ضروريا دائما أن تكون أنت الداعي وأنت الذي يحاسب المطعم عن الجميع، فأمورك المالية ليست في الوضع السليم وعليك الحذر في المرتبة الثانية على علاقتك العاطفية، فقد ينشب شجار بينك وبين من تحب في فترة ما بعد الظهر. قد يبدو المساء هادئا، لكنه مليء بالمواعيد والالتزامات العائلية.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:5 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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