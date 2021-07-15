على مهلك يا عزيزي ليس هناك داعي أن تدمر كل ما تمسكه يداك، فالفلك لا ينبؤك بوضع جيد خلال هذين اليومين، فدع التهور جانبا وكن أكثر دبلوماسية وعقلانية، علاقتك بمن تحب قد يصيبها بعض الشوائب فكن حذرا، لأن الندم سيكون غاليا، وبالأخص لمن كان من مواليد شهر تشرين الأول فهم الأكثر توترا لهذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:2 من 10 العاطفة:2 من 10 الصحة:2 من 10