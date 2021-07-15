لا تشعر الناس بموقفك العدائي فأنت حساس جدا لأي كلمة موجهة إليك وتفكر بها كثيرا وتأخذها بعين الاعتبار. لذا من الأفضل أن تبقى نائما قدر ما استطعت لأن النهار قد يكون مملا بالنسبة إليك وخاليا من البرامج. أما في المساء فقد يشعر بعضكم بالتعب وبالأخص من كان من مواليد شهر كانون الأول.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:6 من 10