عليك بالاستمرار في تحكيم قراراتك وأفعالك قبل القيام بها وخاصة في فترة الصباح وجزء من الظهيرة، في فترة ما بعد الظهر تبدأ الأحداث بالهدوء من حولك شيئا فشيئا، لكن عليك بمواصلة الحذر في كل فعل أو قول، المساء فترة مملة قليلا ولن يكون بها شيء مهم وقد تخرج لبرهة وتعود إلى البيت باكرا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10