فكر واهدأ قبل القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرار، فإن الأوضاع اليوم لا تحتمل أي خطأ والخطأ سيأخذ أكبر من حجمه بكثير، وقد تكون أصعب فترة هي الظهيرة، تتحسن الأمور تدريجيا في المساء، وخاصة أن خبرا جيدا سيزيح عنك الكآبة والضغوطات، لكن تبقى الأجواء دون المستوى المطلوب، مواليد 12 إلى 19 نيسان هم الأكثر توترا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:1 من 10 العاطفة:2 من 10 الصحة:2 من 10