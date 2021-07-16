يوم جيد وأنت في صدارة الأبراج لهذا اليوم يا مولود العذراء، فستكمل نجاحاتك وأمورك ميسرة طوال فترتي الصباح والظهيرة، لكن في فترة ما بعد الظهر تزداد عليك المصاريف وتشعر بأنك مثقل بالديون والالتزامات، المساء سيكون شاعريا نوعا ما، لكن عليك ألا تنزعه بحساسيتك المفرطة للكلام الذي يخرج من فم من تحب دون قصد.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10