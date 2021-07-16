طقس غائم وبعض الغبار متوقع هذا الصباح، لذلك عليك بأخذ الحيطة والحذر في كل فعل تقوم به، أما في فترة الظهيرة فقد تنقشع الغيوم تدريجيا ليصبح مزاجك أفضل قليلا، لكن ضغط العمل يبقى لديك، انتبه إلى صحتك في المساء واحرص على أن تنعم بالراحة، وخاصة إذا كنت من مواليد 12 إلى 22 تشرين الثاني فهم الأكثر تعبا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:2 من 10 العاطفة:2 من 10 الصحة:2 من 10