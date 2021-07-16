من الأفضل أن تسد أذنيك لأنك ستسمع كثيرا من الكلام الذي لن يعجبك وسيطال أمورك الشخصية والعائلية، انتبه إلى كل كلمة تقولها ولا تجعل الآخرين يستفزونك بسهولة، وخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، المساء فيه الكثير من البرامج والمواعيد، مما يجعلك بحيرة من أمرك، لكنك ستكون مرتاحا وسعيدا بذلك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10