لا شيء… لا شيء هذا بالضبط ما قد يحصل معك في فترة الصباح، فليس هنالك أي أحداث تذكر، لكن هذا لن يطول ففترة ما بعد الظهر ستدخل العاصفة إليك، وتحضر لمعالجة مشاكل في مجال العائلة أو شيء يخصك تجعلك عصبيا ولا تحاكى، في المساء من المفيد ألا تتكلم ولا تعطي قرارا لأنه لن يكون لصالحك، وبالأخص إذا كان يختص بعلاقتك العاطفية.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10