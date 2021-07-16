مزاجك ليس على ما يرام في الصباح وقد تظهر عليك علامات الملل وعدم الرغبة في فعل أي شيء مما يجعلك تنام إلى وقت متأخر. قد تتغير التزاماتك في فترة ما بعد الظهر وقد ترجع إلى النوم. في المساء ترجع حماستك ونشاطك إلى وضعهما الطبيعي، لكن من غير المفضل رؤية من تحب، لأن مزاجك ليس في اتجاه قلبك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10